Боррель: Для ЄС немає іншого мирного плану, крім плану Зеленського

Європейський Союз підтримує лише один мирний план, і це так звана "формула миру" Володимира Зеленського.

Про це голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, прибувши на саміт НАТО у Вашингтоні, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Боррель відповів тим, хто скаржиться, що підтримка України лише продовжує війну.

"Якщо ми припинимо підтримувати Україну, війна, звісно, закінчиться. Але як? Капітуляцією України. З маріонетковим урядом у Києві, з тим, що український народ буде розбитий агресором. Це той шлях, яким ми хочемо закінчити війну?" - запитав він.

"Ні. Якщо ми не хочемо, щоб війна закінчилась таким чином, якщо ми не хочемо, щоб Україна була змушена здатися, бо вона не має можливостей продовжувати боротися, ми повинні продовжувати підтримувати Україну", - наголосив головний дипломат ЄС.

Він зазначив, що це є позицією Європейського Союзу.

"Увесь Європейський Союз підтримує цю позицію. І для всього ЄС немає плану, окрім плану Зеленського. Це єдиний мирний план для нас", - заявив Боррель.

Раніше Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.

Як повідомлялося, Зеленський очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ налаштований на те, щоб другий Саміт миру пройшов в одній із країн так званого Глобального Півдня.