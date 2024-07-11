Данія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен підписав угоду про міжнародне співробітництво в галузі безпілотників, відповідно до якої Україна отримає 1 мільйон малих ударних дронів протягом найближчого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Данії.

Крім іншого, угода передбачає, що країни-учасниці можуть спільно фінансувати загальний пул для закупівлі малих ударних безпілотників для України.

"Ситуація в Україні залишається дуже серйозною. Немає жодних сумнівів у тому, що українцям необхідна постійна і масштабна підтримка союзників. Данія зобов'язалася підтримувати оборону України протягом наступних десяти років. Цією угодою ми даємо зрозуміти, що тримаємо своє слово", - заявив Поульсен.

Він зазначив, що безпілотники мають вирішальне значення для оборони України, тому міжнародна співпраця в рамках коаліції безпілотників так важлива.

Коаліцію безпілотників очолюють Латвія, Велика Британія та Україна.

Коаліція дронів

У відповідь на неспровоковану агресію Росії союзники об'єднують зусилля, щоб допомогти Україні. Одним із ключових кроків у цьому напрямку стало створення коаліції дронів. Ця ініціатива має на меті закупити та передати Україні безпілотні літальні апарати для посилення її обороноздатності.

Наразі до Міжнародної коаліції дронів входять 15 країн - Латвія, Україна, Велика Британія, Австралія, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Німеччина, Данія, Італія, Канада, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія, Франція, Швеція, Данія та Естонія.

Як зазначила заступник міністра оборони України Катерина Чорногоренко, українська сторона налагоджує тісну співпрацю з партнерами, надаючи їм цінні дані, отримані під час бойового застосування БПЛА у реальних умовах. Це дозволяє коаліції дронів вибирати найбільш ефективні та відповідні потребам України моделі безпілотників.