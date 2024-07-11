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АНАЛІТИКА

НАТО переймає на себе командні функції з військової допомоги Україні - Яценюк

НАТО переймає на себе командні функції з військової допомоги Україні - ЯценюкПівнічноатлантичний альянс переймає на себе командні функції з постачання Україні зброї та координації всіх зусиль із військової допомоги, заявив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк на Громадському Форумі НАТО в рамках ювілейного Саміту Альянсу.

"Прийнято рішення створити командний центр на базі НАТО, і альянс перетягнув на себе всі ключові функції з координації", - цитує Яценюка пресслужба очільника Київського безпекового форуму.

Це пов'язано з тим, що "НАТО готується, що в різних країнах світу, і в Сполучених Штатах Америки, може бути змінено керівництво, і страхуються: страхуються щодо того, чи будуть окремі країни так допомагати Україні, як зараз", зазначив він.

Ще однією позитивною новиною він назвав те, що НАТО робить наголос на довгострокове планування.

"Ключове - це забезпечити українські Збройні сили необхідною зброєю для двох речей. Перше - це зупинити росію. А друге, що вкрай важливо було почути тут від Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, - це відновити територіальну цілісність України, тобто випхати росію з українських територій", - наголосив Яценюк.

"Це чіткий сигнал військовому злочинцю путіну, що він не перечекає. І я хочу на це сподіватися", - додав він.

Також Яценюк зазначив, що НАТО бере на себе функції, щоб зробити максимум для отримання взаємоопераційності між Україною та країнами-членами НАТО.

"Це тут називають містком для того, щоб Україна стала членом альянсу", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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