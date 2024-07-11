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Перші 18 українських САУ коштом Данії поставлять найближчими місяцями
12:24 11.07.2024 |
Перші 18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана", які фінансує Данія, поставлять найближчими місяцями.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони Данії.
Це постачання має відбутися після того, як Копенгаген у співпраці з Києвом розмістив замовлення безпосередньо в української оборонної промисловості.
За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, подібні замовлення мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяє розбудові оборонної промисловості в Україні.
"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Здатність українців виробляти озброєння є більшою, ніж фінансування, яке вони мають зараз", - зазначив він.
У червні Копенгаген оголосив про 19-й фінансовий пакет на військову підтримку нагальних потреб України та довгострокової розбудови її обороноздатності.
Нагадаємо, Україна та Данія 13 червня підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників.
У травні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю - Данія та Канада.
Ще у квітні повідомляли, що Данія виділила 200 млн крон (28,5 млн доларів) на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.
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