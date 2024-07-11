Перші 18 українських САУ коштом Данії поставлять найближчими місяцями

Перші 18 українських самохідних гаубиць (САУ) "Богдана", які фінансує Данія, поставлять найближчими місяцями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Міноборони Данії.

Це постачання має відбутися після того, як Копенгаген у співпраці з Києвом розмістив замовлення безпосередньо в української оборонної промисловості.

За словами міністра оборони Данії Троельса Лунда Поульсена, подібні замовлення мають очевидні логістичні переваги та водночас сприяє розбудові оборонної промисловості в Україні.

"Я сподіваюся, що більше країн наслідуватимуть данську модель закупівель в Україні. Здатність українців виробляти озброєння є більшою, ніж фінансування, яке вони мають зараз", - зазначив він.

У червні Копенгаген оголосив про 19-й фінансовий пакет на військову підтримку нагальних потреб України та довгострокової розбудови її обороноздатності.

Нагадаємо, Україна та Данія 13 червня підписали меморандум про закупівлю північноєвропейською державою озброєння та техніки в українських виробників.

У травні міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін повідомив, що наразі дві країни Заходу дали згоду профінансувати виробництво зброї українською оборонною промисловістю - Данія та Канада.

Ще у квітні повідомляли, що Данія виділила 200 млн крон (28,5 млн доларів) на закупівлю в українських виробників озброєння та військової техніки для ЗСУ.