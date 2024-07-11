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Христофор Колумб
Швеція готова передати Україні винищувачі Gripen
12:16 11.07.2024 |
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом заявив про готовність його країни майбутньому передати Україні винищувачі Gripen.
Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю "Голос Америки".
Пояснюючи, чому Стокгольм раніше призупинив поставку літаків Києву, глава МЗС заявив, що таке рішення ухвалили через те, що Україна дійшла висновку, що мати одночасно дві системи винищувачів - і F-16, і Gripen - "надто багато".
Він додав, що мова йде про складні системи, адже це не лише отримати літаки й підготувати пілотів, і впроваджувати дві з них одночасно було б занадто складно.
"Але це не означає, що Швеція не відкрита для продовження із винищувачами Gripens, якщо і коли програма F-16 буде завершена. Знову ж таки, це справа України, а не уряду Швеції", - зазначив Більстрьом.
Міністр вказав, що через те, що Швеція не могла продовжувати роботу з винищувачами Gripen через надходження Україні F-16, Стокгольм вирішив надати Києву інші можливості, зокрема спеціалізованих літаків ASC 890.
"Це означатиме, що ми даємо щось, що Україна може використовувати у координації із повітряними винищувачами F-16. Це дасть Україні можливість краще проводити повітряні бої, спостереження і керування повітряними боями", - зауважив він.
На уточнювальне запитання, чи означає це, що Швеція все ще може бути відкритою для постачань Gripen у майбутньому, він відповів ствердно.
"Так, так. Це просто практичне питання... Я б сказав, що F-16, які зараз впроваджується в українські ВПС, забезпечать вам великі та важливі можливості. Коли це буде реалізовано, тоді ми зможемо почати говорити про повітряні винищувачі Gripen... Але це рішення ухвалив український уряд, а не шведський", - сказав Більстрьом.
Раніше попри плани Швеції поставити на паузу плани з постачання винищувачів Gripen Україні президент Володимир Зеленський заявив, що вважає за необхідне тренувати українських пілотів для польотів на цих бойових літаках.
Перед тим уряд Швеції вирішив, що постачання шведських літаків Gripen для ЗСУ є недоцільним на цьому етапі, бо це ускладнить перехід повітряних сил на літаки F-16.
Нагадаємо, Україна підписала безпекову угоду зі Швецією. В угоді, серед іншого, передбачена перспектива передачі у майбутньому винищувачів Gripen.
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