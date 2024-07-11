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АНАЛІТИКА

Країни «коаліції дронів» для України створили спільний фонд на 45 млн євро

 
Країни-учасниці "коаліції дронів" для України підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в їхній спільній заяві, що опублікував урядовий портал Великої Британії.

Згідно із заявою, спільний фонд дозволить здійснювати спільні закупівлі для швидкого та ефективного постачання безпілотників Україні.

"На сьогодні Нідерланди, Велика Британія, Латвія, Нова Зеландія та Швеція пообіцяли внести до спільного фонду понад 45 мільйонів євро, і очікуються додаткові внески", - йдеться в повідомленні.

У заяві наголошується на планах коаліції поставити в Україну один мільйон FPV-дронів. її члени також працюють над наданням Києву розвідувальних, ударних безпілотників та дронів зі штучним інтелектом, а також засобів протидії безпілотникам.

"У межах коаліції ми будемо шукати спільні ініціативи щодо закупівель з метою використання й розширення національних промислових потужностей", - йдетья в повідомленні.

Країни-учасниці "коаліції дронів" також закликали інші країни долучитися до її фінансування.

Нещодавно повідомляли, що Латвія підготувала наступну партію допомоги для України із 2500 безпілотників, які нададуть поступово протягом липня у рамках "коаліції дронів", яку очолює Латвія.

Перед тим Велика Британія і Латвія від імені коаліції дронів оголосили конкурс на поставку Україні безпілотних літальних апаратів FPV на суму 352 тисячі євро.

Раніше очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".
 

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