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АНАЛІТИКА

Прем'єр Бельгії сподівається, що кілька з обіцяних Україні F-16 буде поставлено цього року

 

Бельгія прагнутиме поставити в Україну поточного року кілька з 30 обіцяних винищувачів F-16, заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо.

"Звичайно, багато хто говорить про постачання F-16, тому ми взяли на себе зобов'язання поставити щонайменше 30 F-16, вони будуть поставлені в період до 2028 року. Це залежить від поставок наших нових літаків, F-35, і ми сподіваємося, ми будемо прагнути до поставок цього року пари F-16. Ми зробимо це, і не так вже й багато країн роблять це", - сказав він на NATO Public Forum у Вашингтоні, де проходить саміт НАТО.

Де Кроо нагадав, що Нідерланди і Данія зобов'язалися поставити Україні F-16, а також Норвегія.

"Ми вже беремо участь у навчальній місії з нашими літаками і сподіваємося, що цього року доставимо кілька літаків. З тими 30, які ми взяли на себе, ми зробимо найбільший внесок у винищувальний потенціал України", - зазначив глава уряду.

Раніше в бельгійському уряді заявили, що Бельгія поставить Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Бельгія
 

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