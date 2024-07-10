Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом

Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден у середу, 10 липня у Вашингтоні підписали двосторонню "Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Угода, опублікована на сайті Офісу президента, складається з двадцяти розділів, які конкретизують підтримку України з боку Люксембургу в контексті протидії повномасштабній російській агресії.

Серед іншого, Люксембург пообіцяв надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом десяти років дії угоди "з такою ж динамікою", як з 2022-го (на момент підписання угоди країна виділила 80 мільйонів євро з початку року).

Домовленість також закріплює провідну роль Люксембургу в коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України та його зобов'язання підтримувати Київ у сферах супутникових технологій, розвідки та спостереження.

Це вже двадцять друга безпекова угода України з партнерами, попередню підписали з Польщею під час візиту Володимира Зеленського до Варшави.