Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін пришвидшив роздачу повісток для мобілізації – їх централізовано друкуватимуть з реєстру «Оберіг»
Кабінет Міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) формувати повістки для військовозобов'язаних за допомогою реєстру "Оберіг".
Відповідні зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період ініціювали Міноборони та Генеральний штаб, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
"Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони очікують, що це значно зменшить паперове навантаження на ТЦК та дозволить централізувати процес друку повісток. Адже раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів.
"Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг". Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - повідомляють у Міноборони.
Водночас у міністерстві запевнили, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних наразі не змінився - повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.
Як повідомлялося, раніше Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов'язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.
Згодом Кабмін дозволив Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов'язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання чиновників та робітників державних підприємств.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Байдена висловились щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною
|Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Кабмін пришвидшив роздачу повісток для мобілізації – їх централізовано друкуватимуть з реєстру «Оберіг»
|ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду
|Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року
Бізнес
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли