Кабмін пришвидшив роздачу повісток для мобілізації – їх централізовано друкуватимуть з реєстру «Оберіг»

Кабінет Міністрів дозволив Територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) формувати повістки для військовозобов'язаних за допомогою реєстру "Оберіг".

Відповідні зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період ініціювали Міноборони та Генеральний штаб, повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

"Відтепер ТЦК зможуть формувати повістки за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що суттєво спрощує та прискорює процедуру", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони очікують, що це значно зменшить паперове навантаження на ТЦК та дозволить централізувати процес друку повісток. Адже раніше операторам ТЦК доводилося вручну виписувати повістки, що займало багато часу та ресурсів.

"Тепер цей процес стає централізованим: повістки можна сформувати та роздрукувати за допомогою реєстру "Оберіг". Також оператори ТЦК зможуть підписувати повістки за допомогою кваліфікованого електронного підпису", - повідомляють у Міноборони.

Водночас у міністерстві запевнили, що спосіб оповіщення військовозобовʼязаних наразі не змінився - повістки й надалі будуть вручатися особисто або надсилатися засобами пошти.

Як повідомлялося, раніше Кабмін своїм рішенням дозволив забронювати від мобілізації понад 50% військовозобов'язаних працівників ДСНС та Нацполіції за погодженням з міністром оборони. Одразу після ухвалення цього рішення Міноборони погодило бронювання до 90% рятувальників та поліцейських.

Згодом Кабмін дозволив Міжвідомчій робочій групі з питань організації призову військовозобов'язаних держслужбовців та співробітників держпідприємств подавати міністру оборони пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання чиновників та робітників державних підприємств.