Фінансові новини
- |
- 10.07.24
- |
- 20:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду
16:58 10.07.2024 |
10 липня слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго, підозрюваному у наданні хабаря голові та суддям Верховного Суду.
Про це повідомляє пресслужба САП.
Як йдеться в повідомленні, після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
У САП також додали, що на момент вчинення злочину і на теперішній час Жеваго знаходиться на території Французької Республіки.
Нагадаємо:
Як повідомлялося, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали тоді чинного голову суду Всеволода Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомили про підозру йому та його спільнику - адвокату.
Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго. За даними слідства, Жеваго причетний до організації передачі хабаря.
У САП також повідомляли, що до передачі хабаря залучили адвокатське об'єднання, яке фактично використовувалося для прикриття "бек офісу", який дозволяв впливати на рішення Верховного Суду та іншого судів.
Йдеться про рішення, яким 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства, які входили до групи VS Energy.
У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників ПГЗК у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.
У травні ДБР повідомило нову підозру мільярдеру Костянтину Жеваго та його трьом спільникам у справі виведення 519 млн грн з банку "Фінанси та Кредит".
17 вересня 2015 року Нацбанк визнав банк "Фінанси та Кредит" неплатоспроможним. Банк, що ліквідується, закінчив 2015 рік зі збитком 21,05 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Союзники оголосили про надання Україні додаткових систем ППО
|Салліван: НАТО призначить в Україні представника для поглиблення відносин
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Байдена висловились щодо перехоплення Польщею російських ракет над Україною
|Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом
|Передача Україні F-16 від Данії та Нідерландів уже відбувається
|Кабмін пришвидшив роздачу повісток для мобілізації – їх централізовано друкуватимуть з реєстру «Оберіг»
|ВАКС заочно арештував Жеваго у справі про хабар голові Верховного Суду
|Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року
Бізнес
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей
|Audi презентував найпотужніший автомобіль в історії марки
|Gmail отримав функцію «Summarize» на базі чат-бота Gemini для швидкого підсумовування ланцюжків листів
|Ринкова вартість тайванського виробника чипів TSMC досягла трильйона доларів
|Одна із найстаріших кінокомпаній Голлівуду Paramount змінить власника
|Оновлений інструмент YouTube видаляє музику, захищену авторським правом, не впливаючи на інші аудіофайли