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Норвегія передасть Україні шість винищувачів F-16: поставки розпочнуться цього року
15:56 10.07.2024 |
Норвегія ухвалила рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Поставки літаків почнуться цього року.
Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.
За його словами, здатність України захищатися від атак з повітря має вирішальне значення для її оборони від Росії.
"Норвегія прийняла рішення передати в дар Україні шість винищувачів F-16. Ми плануємо почати поставки у 2024 році", - заявив прем'єр.
У серпні 2023 року Стере під час візиту до Києва оголосив, що Україна отримає від Норвегії винищувачі F-16. Однак прем'єр-міністр Норвегії тоді не став розкривати ні їхню кількість, ні терміни поставки.
F-16 для України
Інші країни, які входять до авіаційної коаліції, а саме Данія, Нідерланди та Бельгія, пообіцяли передати Україні значно більше бойових літаків, ніж зараз передає Норвегія.
Данія передає 19 літаків, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхня пожертва складе 30 літаків. На початку липня у Нідерландах дозволили експорт до України 24 винищувачі F-16.
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