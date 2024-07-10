Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Португалія пообіцяла виділити Україні по 220 млн євро допомоги цього і наступного року

 

Допомога Україні від Португалії сягне у 2024 році 220 млн євро. Лісабон має намір надати її в такому ж обсязі і 2025 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на JN.

"Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в рамках того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті", - заявив він.

Монтенегро також додав, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних видатків на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році

"Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України", - зазначив він.

Допомога Україні від Португалії

Португалія надає Україні значну підтримку з початку російського вторгнення 2022 року.

У березні 2023 року три танки Leopard 2A6 доставили з Португалії в Україну. У квітні того ж року було оголошено про постачання п'яти аварійно-рятувальних і медичних бронемашин.

Крім цього, португальська компанія Tekever, що спеціалізується на виробництві безпілотників, висловила готовність надати Україні низку своїх систем великої тривалості польоту. Ці системи будуть використовуватися для підтримки наземних та морських операцій.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес