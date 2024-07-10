Португалія пообіцяла виділити Україні по 220 млн євро допомоги цього і наступного року

Допомога Україні від Португалії сягне у 2024 році 220 млн євро. Лісабон має намір надати її в такому ж обсязі і 2025 року.

Про це заявив прем'єр-міністр Португалії Луїс Монтенегро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на JN.

"Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в рамках того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті", - заявив він.

Монтенегро також додав, що Португалія має намір досягти 2% бюджетних видатків на оборону, що буде досягнуто на рік раніше, ніж очікувалося, у 2029 році

"Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України", - зазначив він.

Допомога Україні від Португалії

Португалія надає Україні значну підтримку з початку російського вторгнення 2022 року.

У березні 2023 року три танки Leopard 2A6 доставили з Португалії в Україну. У квітні того ж року було оголошено про постачання п'яти аварійно-рятувальних і медичних бронемашин.

Крім цього, португальська компанія Tekever, що спеціалізується на виробництві безпілотників, висловила готовність надати Україні низку своїх систем великої тривалості польоту. Ці системи будуть використовуватися для підтримки наземних та морських операцій.