Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ТЦК за шість місяців виписали більше штрафів, ніж за весь минулий рік

12:17 10.07.2024 |

Політика, Україна

 

З початку року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки передали для примусового стягнення 11 798 штрафів за порушення правил військового обліку, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Це більше, аніж за весь минулий рік, коли було стягнуто 10 337 подібних штрафів.

На цей час третина цих штрафів уже закрита - 4236 стягнень. Разом з тим 7562 штрафів усе ще стягується з боржників.

Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, що було передано на примусове стягнення до виконавчої служби. Відповідно, порушників було внесено до Єдиного реєстру боржників.

Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти й майно боржника, за допомогою яких надалі погасять борг.

У травні 2024 року в Україні набрали чинності зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення з новими штрафами за порушення правил військового обліку і мобілізації.

Закон визначає такі розміри штрафів для громадян, посадових та юридичних осіб:

→ порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку - від 200 до 300 неоподаткованих мінімумів (3400-5100 грн). Повторне порушення - штраф від 300 до 500 мінімумів (3400-8500 грн). В особливий період - штраф від 1000 до 1500 мінімумів (17000-25500 грн).

Адміністративне стягнення за вчинення в особливий період порушень правил військового обліку та мобілізації може бути накладене протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес