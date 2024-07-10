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Зеленський повторив побажання провести другий Саміт миру ще цього року
09:24 10.07.2024 |
Президент Володимир Зеленський заявив про бажання провести другий Саміт миру ще цього року і висловив сподівання на підтримку США з цього питання.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив під час виступу в Інституті Рейгана у Вашингтоні.
Він згадав про перший Саміт миру у Швейцарії, який відвідала 101 держава та міжнародна організація. У відповідь, за його словами, Путін провів власний саміт - з Кім Чен Ином у Пхеньяні, щоб отримати більше артилерії для війни проти України.
"Ми повинні реагувати на це твердо і можемо організувати другий Саміт миру цього року, спираючись на формулу миру, навіть більш потужний і рішучий. І ми потребуємо тут підтримки США", - заявив Зеленський.
Як повідомлялося, Зеленський очікує з липня на "нову конкретику" заради миру за підсумками першого установчого Саміту миру, що відбувся у Швейцарії 15-16 червня.
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