Байден: Ця війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною. Росія не переможе

Президент США Джо Байден заявляє, що Росія програє у війні, яку вона розв'язала проти України, а Україна після закінчення цієї війни залишиться вільною країною.

"Не помиляйтеся, Росія програє в цій війні. Минуло понад два роки від початку обраної Путіним війни, і її втрати приголомшують: понад 350 тис. російських військовослужбовців вбито й поранено", - заявив він у вівторок у Вашингтоні, під час виступу на урочистостях, присвячених 75-річчю НАТО.

Байден продовжив, констатувавши, що близько мільйона росіян, багато хто з них молоді люди, покинули Росію, тому що вони "більше не бачать майбутнього в Росії". "І головне. Пам'ятаєте, Київ мав упасти через п'ять днів, пам'ятаєте? Через два з половиною роки ми стоїмо і будемо стояти. Союзники знали, що до цієї війни Путін думав, що НАТО розвалиться. Сьогодні НАТО сильніше, ніж будь-коли у своїй історії. Коли почалася ця безглузда війна, Україна була вільною країною. Сьогодні це, як і раніше, вільна країна. І війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною і незалежною країною. Росія не переможе. Україна переможе", - ці слова були зустрінуті оплесками.