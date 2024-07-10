СБУ викрило масштабну корупційну схему у Митній службі: У митників одночасно проводять 28 обшуків

Служба безпеки України одночасно проводить 28 обшуків у Центральному апараті Державної митної служби, а також в обласних підрозділах відомчої безпеки та контролю Західного, Південного та Центрального регіонів.

Обшуки проводяться в рамках розслідування справи про масштабну корупційну схему в Центральному апараті Держмитслужби, повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, чиновники Центрального апарату Держмитслужби систематично вимагали неправомірну вигоду з керівників регіональних митниць.

"За різні суми хабарів фігуранти "гарантували" посадовцям не створювати штучних перешкод у професійній діяльності. В обмін на "данину" очільники відомчої безпеки обіцяли також "прикривати" службові порушення митників", - зазначається у повідомленні.

Для реалізації злочинної діяльності організатори залучили свого підлеглого у регіональному органі Держмитслужби.

У СБУ додали, що документування злочинної діяльності фігурантів тривало понад рік. За цей час зафіксовано щонайменше 8 фактів щомісячних поборів.

В межах справи у Києві затримано директора Департаменту відомчої безпеки держустанови, його заступника та одного з керівників регіональної митниці на гарячому, при передачі хабаря. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення та притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до "схеми".

На підставі зібраних доказів усім трьом затриманим готується повідомлення про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

* ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою);

* ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Крім того, підозра готується ексочільниці одного з регіональних управлінь митниці. Її злочинні дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, на початку тижня НАБУ повідомило про підозру Назару Шептицькому, пасинку гендиректора Київського науково-дослідного інституту судових експертиза Олександра Рувіна, та його спільнику Олегу Гаталяку у справі про "торгівлю" посадами у Державній митній службі України.

За даними слідства, підозрювані пропонували керівництву Держмитслужби $1 млн за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще $500 тис. та $200 тис. - за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно. Крім того вони обіцяли керівництву Митної служби передавати половину "доходів", отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Для цього Шептицький залучив посередника - ним став Руслан Черкаський, на той час уже колишній заступник очільника Митної служби (звільнений на початку 2023 року на тлі численних корупційних скандалів).

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Назара Шептицького у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 23,84 млн грн.