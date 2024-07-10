Вже мають бойовий досвід. В Україні з'явився батальйон з колишніх в'язнів

В Україні було сформовано батальон "Характерники", який складатиметься з громадян, що відбували покарання в місцях позбавлення волі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у Telegram-каналі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Зазначається, що новобранці скористались можливістю отримати другий шанс. У бригаді розповіли, що серед них дуже багато патріотів, які неодноразово виявляли бажання захищати Україну. Також є чимало людей з бойовим досвідом.

"Добровольці скористались своїм правом на викуплення провини та вирішили встати до зброї, обороняючи рідну землю від загарбників", - сказано у повідомленні.

Колишні ув'язнені вже прийняли військову присягу на вірність українському народові. Найближчим часом "Характерники" почнуть виконувати бойові завдання та покажуть себе на полі битви.