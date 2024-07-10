Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Столтенберг: Оборонна промисловість країн НАТО отримає більше замовлень від урядів, співпраця з Україною в цій сфері буде активізована

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє про намір альянсу збільшити видатки на оборону, що забезпечить більше контрактів для оборонної промисловості, так само як і говорить про необхідність активізувати в цій сфері співпрацю з Україною.

Про це він сказав у вівторок у Вашингтоні, під час виступу на Форумі оборонної промисловості, який відбувся перед самітом НАТО, що пройде в столиці США з 9 до 11 липня.

За словами Столтенберга, під час саміту союзники узгодять "зобов'язання щодо оборонної промисловості", так само як і ухвалять рішення, спрямовані на тіснішу співпрацю з партнерами, зокрема, з Україною.

"Ми активізуємо нашу співпрацю з Україною. Тепер ми, як НАТО, беремо на себе провідну роль у наданні допомоги в безпековій сфері та навчанні. У Німеччині в нас буде командування і 700 осіб персоналу. Ми робимо це також для того, щоб допомогти не лише підтримувати, а й разом інвестувати та розвивати проєкти, спрямовані на збільшення можливостей України виробляти зброю та боєприпаси самостійно. І знову ж таки, деякі з вас уже є частиною цього процесу", - сказав він, звертаючись до представників оборонної промисловості.

Генсек висловив думку, що участь західної оборонної промисловості в українській, так само як і інвестиції, "добре, тому що ви приносите капітал і знання".

"Але це вулиця з двостороннім рухом, тому що українці теж нас багато чому вчать. У них є бойовий досвід і винахідливість, які, я переконаний, також зміцнюють нашу оборонну промисловість. Тож ми будемо тісніше співпрацювати з українцями і вітаємо всі ваші ініціативи та пропозиції", - зазначив Столтенберг.

Він констатував, що "неможливо забезпечити сильну оборону без сильної оборонної промисловості".

"Ми повністю залежимо від вас, тому що ви надаєте і виробляєте необхідні нам можливості: зброю, боєприпаси, системи, які потрібні нам для сильного захисту... Хороша новина полягає в тому, що ви також дуже залежите від нас, тому що ми ваш єдиний клієнт: єдиний спосіб отримати контракти на купівлю вашої продукції - це рішення урядів інвестувати більше в оборону. Це - джерело вашого бізнесу", - окреслив генсек взаємозалежність компаній із владою.

Столтенберг також висловив думку, що досягнуті більшістю союзників 2% ВВП на оборону, недостатні. "Ми зробимо більше. Отже, у вас є чудові перспективи, тому що витрати на оборону продовжуватимуть зростати", - переконаний він.

У зв'язку з цим генсек повідомив, що дане зобов'язання інвестувати більше в оборону буде відображено в рішенні, яке буде ухвалено цього тижня на саміті НАТО. "Усі союзники з НАТО підпишуть нове зобов'язання в сфері оборонної промисловості. І це буде запорукою, яка допоможе зробити нашу промисловість у Європі та Північній Америці сильнішою, більш інноваційною і здатною виробляти у великих масштабах", - зазначив Столтенберг.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7662
  0,0662
 0,16
EUR
 1
 44,0846
  0,0065
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5180  0,15 0,37 41,0524  0,08 0,20
EUR 43,8328  0,17 0,38 44,5620  0,12 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7600  0,13 0,32 40,7867  0,14 0,34
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес