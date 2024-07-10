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Орбан не спромігся засудити удар Росії по «Охматдиту» і закликав до «припинення вогню»
17:34 09.07.2024 |
Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Свій коментар він написав у X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".
У твіті Орбана не знайшлось місця для висловлення співчуття загиблим і постраждалим у результаті ракетного удару, також він ані словом не згадав про те, що за цим стоїть Росія.
Прем'єр Угорщини тільки сказав про "трагічний і жахливий теракт у Києві", який, за його словами, доводить: "жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень".
"Саме тому дев'ять днів тому ми розпочали миротворчу місію. Усе більша інтенсивність війни - це заклик до світових держав відмовитися від політики війни і натомість створити мирну політику, яка б спонукала Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів", - додав він.
Решта європейських лідерів однозначно засудили російський обстріл "Охматдиту" та висловили співчуття жертвам.
Суперник Орбана Петер Мадяр оголосив збір гуманітарної допомоги для українських дітей та готується вирушити до Києва з партією медобладнання.
Мер угорської столиці Будапешта Гергей Корачонь засудив масовані ракетні удари Росії по українських містах, зокрема "Охматдиту", та принагідно розкритикував Орбана через візит до Москви.
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