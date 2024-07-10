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У МЗС Китаю відреагували на ракетний удар росіян по «Охматдиту»
17:23 09.07.2024 |
У Китаї закликали Україну та Росію виявляти стриманість, реагуючи на ракетний удар окупантів по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС КНР Лінь Цзяня.
У спікера під час брифінгу запитали, якою є реакція Китаю на вчорашній удар росіян по "Охматдиту" і чи засуджує він такі дії агресора.
"Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла, і всі зацікавлені сторони повинні відповідально сприяти деескалації ситуації, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню та політичного врегулювання кризи", - відповів Лінь Цзянь.
Він додав, що КНР закликає Україну та Росію дотримуватися "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати їх ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.
"Всі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації ситуації", - зазначив Цзянь.
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