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АНАЛІТИКА

Макрон прямо назвав дві країни НАТО, які проти вступу України

 

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Його слова цитує агентство DPA, повідомляє "Європейська правда".

Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив "сильну опозицію" США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.

"Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників", - додав він.

Президент Франції нагадав про події тогорічного саміту у Вільнюсі, коли Києву також відмовили у запрошенні на вступ попри публічну критику з українського боку.

"Українці були досить роздратовані, коли дійшли висновку, що двері (в НАТО. - Ред.) були відчинені, але не настільки. І я думаю, що сценарій для Вашингтонського саміту такий самий", - сказав Макрон.

Про опозицію США та Німеччини вступу України в НАТО раніше говорили численні ЗМІ, зокрема і "ЄвроПравда".

Саміт НАТО у Вашингтоні, який триватиме 9-11 липня, має проголосити "незворотний" шлях України до Альянсу.
 

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