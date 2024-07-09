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АНАЛІТИКА

Міноборони України розпочинає спільний проєкт з відбору та рекрутингу операторів БПЛА

12:22 09.07.2024 |

Політика

 

Спільний проєкт Міністерства оборони України та Сухопутних військ Збройних сил України стартує з 16 липня у Львові в центрі рекрутингу української армії: там розпочинає роботу рекрутингова група з комплектування безпілотних систем Сухопутних військ Drone Force.

У Міноборони зазначають, що всі охочі можуть пройти відбір на симуляторі БПЛА, отримати необхідну інформацію про службу в екіпажах безпілотних апаратів і рекрутуватися на посаду оператора БПЛА.

"Ми проводимо ретельний відбір кандидатів, включаючи базову загальну військову підготовку та спеціалізовану професійну підготовку. Усі етапи долучення до Сухопутних військ закладені в єдиний проєкт і перебувають під повним контролем. Людина отримує спеціалізовану військово-облікову спеціальність і гарантовано потрапляє в обраний підрозділ на обрану посаду", - заявив начальник управління безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Олексій Чорномаз.

Професійна підготовка триває від 17 до 45 днів залежно від спеціалізації оператора БПЛА. Після завершення підготовки військовослужбовця направляють до обраного підрозділу Сухопутних військ.

Начальник рекрутингової групи з комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ ЗСУ Drone Force Тетяна Муравйова подякувала Міністерству оборони за підтримку ініціативи.

"Тепер ми можемо перейти від онлайн-режиму підбору кандидатів до підбору через центри рекрутингу української армії. Головне, що тепер ми можемо тестувати кандидатів на місці. Людина може побачити безпілотні комплекси, дізнатися про їхні особливості, пройти тестування на симуляторі та отримати допомогу професійного інструктора", - сказала вона.

Спільний пілотний проєкт триватиме у Львові з 16 до 19 липня. Тестування на оператора БПЛА можна буде пройти в центрі рекрутингу української армії за адресою: вулиця Костя Левицького, 67, з 9:00 до 18:00 з вівторка до четверга та з 9:00 до 16:00 у п'ятницю. Надалі проєкт буде доступний і в інших містах.

Як наголосив уповноважений представник Міністерства оборони з рекрутингу Олексій Бежевець, "якщо людина отримала повістку для уточнення даних, вона може прийти, визначитися, пройти тестування і долучитися до Збройних сил як доброволець".

"Ми будемо супроводжувати таку людину на всіх етапах долучення до війська, включно з оформленням у ТЦК та СП та під час навчання", - зазначив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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