ДБР повідомило Боголюбову про підозру за незаконний виїзд з України

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру ексспіввласнику "Приватбанку" та бізнесмену Геннадію Боголюбову, який у червні незаконно виїхав з України.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "Приватбанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" затримано", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, олігарх у супроводі свого родича виїхав з країни 24 червня 2024 року потягом "Київ - Хелм", хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав.

Правоохоронці встановили, що Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав.

Також підтверджено, що затриманий правоохоронець передав підлеглій документи пасажирів та запевнив, що вже особисто здійснив перевірку купе, де перебували Боголюбов та його родич.

Водночас польським прикордонникам бізнесмен пред'явив вже свій особистий паспорт для виїзду за кордон.

Боголюбову та правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон - ч. 2 ст. 332 КК України. Також бізнесмену повідомлено про підозру у незаконному заволодінні паспортом - ч. 3 ст. 357 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Як наголосили в ДБР, прикордоннику вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 25 млн грн.

Раніше ЗМІ підомляли, що у ніч проти 24 червня Геннадій Боголюбов незаконно виїхав з України поїздом "Київ - Хельм". За даними журналістів, Бюро економічної безпеки готує йому підозру в справі "Приватбанку". Наразі бізнесмен перебуває в Австрії.

У пресслужбі Боголюбова підтвердили, що бізнесмен виїхав з України, проте запевнили, що він зробив це на законних підставах.

"Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких - неповнолітні", - заявили УП у пресслужбі бізнесмена.