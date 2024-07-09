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Spiegel: Пісторіус просить Мінфін виділити додаткові 4 млрд євро на зброю для України
11:55 09.07.2024 |
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус бачить додаткову потребу у виділенні ще 4 мільярдів євро для військової підтримки України у цьому році.
Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Spiegel.
За даними видання, близько 7 мільярдів євро, виділених у поточному федеральному бюджеті на підтримку Києва, вже значною мірою використані або за ними є зобов'язання за контрактами.
Для нових поставок у другій половині 2024 року залишилося лише трохи менше 200 тисяч євро. Тому Пісторіус звернувся до міністра фінансів Крістіана Лінднера з проханням виділити додаткові кошти.
Пісторіус неофіційно поінформував Лінднера про те, що на другу половину 2024 року бюджет допомоги Україні на озброєння має бути збільшений ще на 4 мільярди євро.
За інформацією видання, Пісторіус хоче використати свіжі гроші, щоб цього року надати Україні більше боєприпасів, терміново необхідних запчастин і, можливо, більше танків Leopard 1A.
Міністр фінансів Лінднер тим часом закликав федеральний уряд бути ощадливим. Надмірні витрати, такі як додаткові 4 мільярди для України, ймовірно, будуть для нього неприємними. Однак Міністерство оборони вважає, що постачання боєприпасів і запчастин є необхідним для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від Росії.
Під час візиту до військ на Алясці Пісторіус не захотів вдаватися в подробиці внутрішніх переговорів з Лінднером, а лише опосередковано підтвердив розмови з ним про нові гроші.
"Ми зараз працюємо над мобілізацією додаткових коштів, щоб ми могли продовжити нашу діяльність цього року", - сказав міністр.
Без свіжих грошей поставки з Німеччини, які були розпочаті до цього часу, ймовірно, припиняться найпізніше наприкінці осені, пише видання.
Лише кілька днів тому німецький уряд оголосив, що в Україну прибув третій зенітно-ракетний комплекс Patriot зі складу збройних сил Німеччини.
Кілька тижнів тому міністр також оголосив, що Берлін надасть Україні додаткові артилерійські боєприпаси та 100 керованих ракет для ЗРК Patriot.
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