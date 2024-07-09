Фінансові новини
- |
- 09.07.24
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США анонсували «дуже позитивну відповідь» на прохання України про сім Patriot
10:58 09.07.2024 |
На саміті НАТО у Вашингтоні на Україну чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Patriot.
Про це в понеділок, 8 липня, під час онлайн-дискусії Foreign Policy "НАТО в новій ері" заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт, її слова наводить "Голос Америки", повідомляє "Європейська правда".
Сміт зазначила, що на саміті НАТО будуть свіжі новини щодо ППО.
"Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Patriot. І ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійде найближчими днями", - сказала Сміт.
Вона зазначила, що у Вашингтоні "буде великий тиждень", і закликала стежити за "конкретними оголошеннями, які будуть надходити для України, для союзників по НАТО, новинами про оборонне виробництво, про стійкість, про кібербезпеку".
Також посол зауважила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту "відчує стійку відданість Україні" з боку НАТО.
"У нас буде фінансове зобов'язання, згідно з яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми, трансатлантичні партнери, нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путін передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємося дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань", - сказала Сміт.
Нагадаємо, президент США Джо Байден відреагував на масований ракетний обстріл України 8 липня, анонсувавши зустріч з Володимиром Зеленським у Вашингтоні і нову підтримку України з боку НАТО.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає від Євросоюзу грантів на 5,3 мільярда євро: підписано фінансову угоду
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ДБР повідомило Боголюбову про підозру за незаконний виїзд з України
|У Держдепі США прокоментували ідеї України і Польщі щодо збиття російських ракет
|Spiegel: Пісторіус просить Мінфін виділити додаткові 4 млрд євро на зброю для України
|У США анонсували «дуже позитивну відповідь» на прохання України про сім Patriot
|CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
|Третій Patriot, морські катери та дрони Vector: Україна отримала від Німеччини нове озброєння
Бізнес
|YouTube тепер дає змогу позначати відео для видалення, створене ШІ, якщо в ньому використовується ваше зображення або голос
|Споживання електрики для ШІ зросте у 80 разів за 6 років
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року