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CNN: Проєкт рішення саміту НАТО відзначає незворотність вступу України
08:28 09.07.2024 |
У проєкті комюніке саміту НАТО у Вашингтоні шлях України до Альянсу визначений як "незворотній".
Про це CNN повідомили у понеділок три джерела, обізнані з ситуацією, пише "Європейська правда".
Питання про те, наскільки сильні обіцянки надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО, стало ключовим джерелом дебатів між 32 членами Альянсу напередодні саміту у Вашингтоні цього тижня.
Остаточний текст комюніке ще може змінитися, але наявність формулювання про "незворотній" шлях стане важливим сигналом для Києва і Москви. Офіційний Київ наполягав на згадці про незворотність євроатлантичного курсу України у рішенні саміту.
Неназваний американський посадовець сказав, що Білий дім підтримує використання цього слова в остаточному комюніке, якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має тривати. За словами посадовця, остаточна версія документа міститиме такий пункт.
У той час як багато членів НАТО з Європи наголошують на необхідності чітких формулювань щодо можливого майбутнього України в Альянсі, офіційні особи США та Німеччини пропонували описати у комюніке "міст" до членства в НАТО для України.
Водночас, офіційні особи також підкреслили важливість "відчутних заходів" на підтримку боротьби Києва з Росією.
Високопоставлений представник адміністрації США заявив у п'ятницю, що Альянс зробить "важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку НАТО" в рамках українського "мосту до НАТО".
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