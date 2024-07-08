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АНАЛІТИКА

Україна підписала безпекову угоду з Польщею

 

Україна та Польща 8 липня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Підписання угоди відбулось під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави у понеділок. Угоду з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск.

Деталі угоди поки не розголошують.

Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.

Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них - стримані.
Ключові теги: Польща
 

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