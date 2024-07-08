Фінансові новини
- |
- 08.07.24
- |
- 18:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна підписала безпекову угоду з Польщею
16:06 08.07.2024 |
Україна та Польща 8 липня підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Підписання угоди відбулось під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави у понеділок. Угоду з боку Польщі підписав глава польського уряду Дональд Туск.
Деталі угоди поки не розголошують.
Після зустрічі з Туском та спільної пресконференції запланована зустріч українського президента з польським колегою Анджеєм Дудою.
Останні опитування засвідчили, що 65% українців вважають безпекові угоди з партнерами корисними, але надії на них - стримані.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
|Patriot та F16: Нідерланди анонсували поставки зброї Україні
|Новий міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України та оголосив про наступний пакет військової допомоги
|Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: МЗС та Міноборони очолили прихильники України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна підписала безпекову угоду з Польщею
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
|Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО
|Президент Південної Кореї назвав умову для постачання зброї Україні
|Нідерланди виділять EUR2 млн євро на криміналістичні дослідження в Україні
|Нідерланди не виключають підготовки українських військових в Україні, але конкретних планів немає
Бізнес
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку