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АНАЛІТИКА

Спікер Джонсон зустрінеться із Зеленським під час саміту НАТО

 

Спікер Палати представників Конгресу США від республіканців Майк Джонсон зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у середу, 10 липня, під час саміту НАТО у Вашингтоні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на графік американського посадовця.

Очікують, що підтримка України буде в центрі уваги на саміті Альянсу у Вашингтоні цього тижня.

Існує занепокоєння щодо майбутньої підтримки Києва з боку США у разі перемоги кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах 5 листопада.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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