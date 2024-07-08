Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди виділять EUR2 млн євро на криміналістичні дослідження в Україні

 

Нідерланди виділять EUR2 млн через Міжнародну комісію з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Persons, ICMP) на розширення можливостей України в сфері криміналістичних досліджень, а також передадуть мобільну лабораторію для судової медичної експертизи, заявив новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

На спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві в неділю очільник МЗС Нідерландів наголосив на важливості правосуддя та відповідальності РФ за скоєні серйозні злочини проти українського народу.

"Злочини проти України мають бути передані до суду, а депортовані діти мають бути повернуті до своїх родин. Тому я радий повідомити, що Нідерланди виділять 2 мільйони євро на розширення можливостей України в сфері криміналістичних досліджень, збору та аналізу даних через Міжнародну комісію зі зниклих безвісти осіб", - заявив Вельдкамп.

Крім того, Нідерланди передадуть Україні мобільну судово-медичну лабораторію, яка допоможе діяльності поблизу лінії фронту. "Це допоможе відновити справедливість щодо багатьох загиблих українців, чиї тіла повертаються з фронту. Це також полегшить розслідування справ щодо зниклих безвісти та допоможе колективним зусиллям із повернення депортованих дітей із РФ і возз'єднання їх із сім'ями", - зазначив глава дипломатії.

Також він повідомив про ухвалення рішення підтримати діяльність Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні для встановлення фактів протягом наступних двох років на загальну суму EUR8 млн. "Мандат місії полягає в тому, щоб об'єктивно доповідати про ситуацію на всій території України, надавати беззаперечні факти, які слугують підґрунтям для міжнародних обговорень щодо України, а також для альтернативного правового аналізу багатьох злочинів, що потім може бути використано механізмами правосуддя", - пояснив міністр.

Вельдкамп наголосив, що правосуддя необхідне "заради тисяч убитих і поранених, для мільйонів переміщених осіб, для безневинних дітей, які були депортовані в Росію, доля яких невідома".

Міністр запевнив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку роботі українського Офісу генпрокурора, Міжнародного кримінального суду, Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії та Реєстру збитків для України.

Окремо очільник зовнішньополітичного відомства наголосив на підтримці Нідерландами шляху вступу України в ЄС, наголосивши на важливості реформ і готовності ділитися необхідним досвідом.

"Звичайно, шлях до членства в ЄС сам по собі є марафоном. Необхідні реформи. Ефективне управління, прозорість і верховенство права мають величезне значення. І так, Копенгагенські критерії мають бути виконані. Правила суворі. Але немає такого правила, яке б свідчило, що ви маєте пройти цей шлях поодинці. Ми поділимося своїм досвідом як країна-член ЄС", - заявив Вельдкамп.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7000
  0,1580
 0,39
EUR
 1
 44,0781
  0,2157
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3667  0,01 0,03 40,9722  0,04 0,10
EUR 43,6667  0,08 0,18 44,4444  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6300  0,12 0,30 40,6500  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес