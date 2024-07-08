Нідерланди виділять EUR2 млн євро на криміналістичні дослідження в Україні

Нідерланди виділять EUR2 млн через Міжнародну комісію з питань зниклих безвісти (International Commission on Missing Persons, ICMP) на розширення можливостей України в сфері криміналістичних досліджень, а також передадуть мобільну лабораторію для судової медичної експертизи, заявив новопризначений міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.

На спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві в неділю очільник МЗС Нідерландів наголосив на важливості правосуддя та відповідальності РФ за скоєні серйозні злочини проти українського народу.

"Злочини проти України мають бути передані до суду, а депортовані діти мають бути повернуті до своїх родин. Тому я радий повідомити, що Нідерланди виділять 2 мільйони євро на розширення можливостей України в сфері криміналістичних досліджень, збору та аналізу даних через Міжнародну комісію зі зниклих безвісти осіб", - заявив Вельдкамп.

Крім того, Нідерланди передадуть Україні мобільну судово-медичну лабораторію, яка допоможе діяльності поблизу лінії фронту. "Це допоможе відновити справедливість щодо багатьох загиблих українців, чиї тіла повертаються з фронту. Це також полегшить розслідування справ щодо зниклих безвісти та допоможе колективним зусиллям із повернення депортованих дітей із РФ і возз'єднання їх із сім'ями", - зазначив глава дипломатії.

Також він повідомив про ухвалення рішення підтримати діяльність Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні для встановлення фактів протягом наступних двох років на загальну суму EUR8 млн. "Мандат місії полягає в тому, щоб об'єктивно доповідати про ситуацію на всій території України, надавати беззаперечні факти, які слугують підґрунтям для міжнародних обговорень щодо України, а також для альтернативного правового аналізу багатьох злочинів, що потім може бути використано механізмами правосуддя", - пояснив міністр.

Вельдкамп наголосив, що правосуддя необхідне "заради тисяч убитих і поранених, для мільйонів переміщених осіб, для безневинних дітей, які були депортовані в Росію, доля яких невідома".

Міністр запевнив, що Нідерланди продовжать надавати підтримку роботі українського Офісу генпрокурора, Міжнародного кримінального суду, Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії та Реєстру збитків для України.

Окремо очільник зовнішньополітичного відомства наголосив на підтримці Нідерландами шляху вступу України в ЄС, наголосивши на важливості реформ і готовності ділитися необхідним досвідом.

"Звичайно, шлях до членства в ЄС сам по собі є марафоном. Необхідні реформи. Ефективне управління, прозорість і верховенство права мають величезне значення. І так, Копенгагенські критерії мають бути виконані. Правила суворі. Але немає такого правила, яке б свідчило, що ви маєте пройти цей шлях поодинці. Ми поділимося своїм досвідом як країна-член ЄС", - заявив Вельдкамп.