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Нідерланди не виключають підготовки українських військових в Україні, але конкретних планів немає
09:01 08.07.2024 |
Нідерланди не виключають участі в ініціативі Франції з підготовки українських військових безпосередньо на території України, але наразі поки що не мають жодних конкретних планів, заявив міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп.
"Ми ведемо переговори з іншими партнерами. Поки у нас немає конкретних планів. Ми навчаємо, як ви знаєте, українських військових через ЄС і НАТО в інших країнах. Відправна точка в цьому питанні - що потрібно Україні в плані навчання її військових. Я не відкидаю жодних варіантів на майбутнє, але ми ретельно зважуємо варіанти, їхні плюси та мінуси", - сказав Вельдкамп на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві.
Раніше в нідерландських ЗМІ з'явилася інформація, що уряд Нідерландів "загалом не виключає" участі у французькій ініціативі з організації навчання українських військових в Україні. Однак, за даними медіа, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначив, що ще занадто рано ухвалювати остаточну позицію з цього приводу.
У червні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче остаточно сформувати коаліцію країн, готових направити в Україну інструкторів найближчим часом. За його словами, кілька партнерів уже дали свою згоду.
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