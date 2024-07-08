Новий британський прем'єр Стармер пообіцяв підтримувати Україну

Британський уряд підтримуватиме Україну, пообіцяв у суботу новий прем'єр країни Кір Стармер.

"Я наголошу, як уже зробив це вчора під час розмови з президентом України Зеленським, що ми будемо разом із союзниками підтримувати його країну", - сказав він про саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.

За повідомленням The Guardian, Стармер зазначив, що вже провів низку телефонних розмов з іноземними лідерами, щоб "установити стосунки і провести важливе обговорення щодо України та інших ключових тем".

Стармер - глава лейбористської партії, яка перемогла на виборах. У п'ятницю він очолив уряд, а в суботу новий британський Кабінет міністрів провів перше засідання.