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Новий британський прем'єр Стармер пообіцяв підтримувати Україну
08:34 08.07.2024 |
Британський уряд підтримуватиме Україну, пообіцяв у суботу новий прем'єр країни Кір Стармер.
"Я наголошу, як уже зробив це вчора під час розмови з президентом України Зеленським, що ми будемо разом із союзниками підтримувати його країну", - сказав він про саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня у Вашингтоні.
За повідомленням The Guardian, Стармер зазначив, що вже провів низку телефонних розмов з іноземними лідерами, щоб "установити стосунки і провести важливе обговорення щодо України та інших ключових тем".
Стармер - глава лейбористської партії, яка перемогла на виборах. У п'ятницю він очолив уряд, а в суботу новий британський Кабінет міністрів провів перше засідання.
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