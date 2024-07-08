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АНАЛІТИКА

Іспанія відновила для України 10 Leopard 2A4, що були пошкоджені на фронті

Іспанія відновила для України 10 Leopard 2A4, що були пошкоджені на фронті

 

Іспанська оборонна компанія Santa Barbara Systems завершила ремонт та відновлення першої партії з 10 танків Leopard 2A4, до того ж ще дев'ять танків цього типу компанія має відновити до вересня 2024 року.

У березні цього року уряд Іспанії заявив про намір передати загалом 19 танків Leopard 2A4 для Збройних сил України. Роботи з відновлення цих машин відбуваються на заводах у Севільї. Іспанська промисловість успішно виконала свої зобов'язання, відновивши першу партію за рекордний термін - всього за 3 місяці. Такий швидкий темп відновлення особливо вражає, враховуючи технічний стан танків, які були на зберіганні ще з 2012 року.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 травня 2024 року підтвердила намір поставити танки Україні. Вона вжила формулювання: «перший із них буде готовим наприкінці червня цього року».

Всі відновлені танки Leopard 2A4 пройшли успішні полігонні випробування, а отже їх можна експлуатувати на фронті. Насправді Україна може чекати на постачання цих танків в окреслений вище проміжок часу, а, можливо, і дещо раніше.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Іспанія
 

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