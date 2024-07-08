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Іспанія відновила для України 10 Leopard 2A4, що були пошкоджені на фронті
08:18 08.07.2024 |
Іспанська оборонна компанія Santa Barbara Systems завершила ремонт та відновлення першої партії з 10 танків Leopard 2A4, до того ж ще дев'ять танків цього типу компанія має відновити до вересня 2024 року.
У березні цього року уряд Іспанії заявив про намір передати загалом 19 танків Leopard 2A4 для Збройних сил України. Роботи з відновлення цих машин відбуваються на заводах у Севільї. Іспанська промисловість успішно виконала свої зобов'язання, відновивши першу партію за рекордний термін - всього за 3 місяці. Такий швидкий темп відновлення особливо вражає, враховуючи технічний стан танків, які були на зберіганні ще з 2012 року.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 травня 2024 року підтвердила намір поставити танки Україні. Вона вжила формулювання: «перший із них буде готовим наприкінці червня цього року».
Всі відновлені танки Leopard 2A4 пройшли успішні полігонні випробування, а отже їх можна експлуатувати на фронті. Насправді Україна може чекати на постачання цих танків в окреслений вище проміжок часу, а, можливо, і дещо раніше.
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