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АНАЛІТИКА

Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років

 

Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання щодо членства України у складі Північноатлантичного альянсу в найближчі 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зокрема, Столтенберг наголосив на необхідності нарощування військової допомоги Києву напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.

"Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - підкреслив він.

За словами генсека НАТО, диктатор РФ Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.

"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - заявив генсек НАТО.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Питання про членство України в НАТО стане одним із центральних на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери країн-членів НАТО мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України в організацію.

Інсайдери Reuters повідомляють, що під час саміту Україна може отримати позитивні новини про передачу їй систем протиповітряної оборони.

Напередодні ми повідомляли, що за даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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