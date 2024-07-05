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Столтенберг сподівається на вступ України в НАТО у найближчі 10 років
11:58 05.07.2024 |
Генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив сподівання щодо членства України у складі Північноатлантичного альянсу в найближчі 10 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Зокрема, Столтенберг наголосив на необхідності нарощування військової допомоги Києву напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
"Чим сильнішою буде ця підтримка, тим швидше може закінчитися війна, розв'язана Росією проти України", - підкреслив він.
За словами генсека НАТО, диктатор РФ Путін реалізує в Україні стратегію затягування часу, сподіваючись послабити рішучість Заходу.
"Путін вважає, що зможе пересидіти нас. Ми повинні переконати його в тому, що він не зможе пересидіти нас, і тоді це створить умови для закінчення війни", - заявив генсек НАТО.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Питання про членство України в НАТО стане одним із центральних на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери країн-членів НАТО мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України в організацію.
Інсайдери Reuters повідомляють, що під час саміту Україна може отримати позитивні новини про передачу їй систем протиповітряної оборони.
Напередодні ми повідомляли, що за даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.
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