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Українські розвідники вдарили дронами по Тамбовському пороховому заводу
09:18 05.07.2024 |
Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію, в рамках якої було уражено Тамбовський пороховий завод. Його атакували дронами.
Про це РБК-Україна повідомило джерело в українській розвідці.
За його словами, атаку проводили дронами-камікадзе, один з яких успішно уразив Тамбовський пороховий завод. Наслідки влучання, ступінь ураження та інформація про втрати ворога ще уточнюється.
Водночас російська влада відмовляється визнавати факт удару по заводу. Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров нафантазував, що протиповітряна оборона "знищила обидва безпілотники". При цьому, за його словами, "жертв та руйнувань немає".
Незважаючи на таку "офіційну версію", місцеві жителі в мережі публікують відео, на яких можна помітити влучання одного з дронів з подальшою детонацією.
"Звичайно, жодного влучання не було. І Тамбовського порохового заводу в такому разі теж не було", - прокоментував операцію співрозмовник РБК-Україна у ГУР.
Попередні атаки на завод
Варто зауважити, що українські дрони не вперше б'ють по Тамбовському пороховому заводу. Він перебував під атакою 19 січня. Тоді один з безпілотників вибухнув на майданчику біля цеху змішування порохів.
Ще одна атака на завод відбулася у листопаді минулого року.
Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, де виробляються боєприпаси та порохи для стрілецької зброї. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод збільшив виробництво на третину. Підприємство перебуває під санкціями з березня 2023 року.
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