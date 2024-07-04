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Україні на саміті НАТО нададуть «конкретні кроки» для вступу до альянсу, - Держдеп
15:44 04.07.2024 |
Під час саміту Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться вже наступного тижня, Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.
Про це заявив заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дуглас Джонс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
За його словами, у підсумковій декларації буде підтверджено, що Україна стане членом НАТО.
"Сполучені Штати і всі союзники по НАТО сказали, що майбутнє України в НАТО. На цьому саміті ми розгорнемо конкретні шляхи, за допомогою яких НАТО може допомогти Україні захистити себе від російської агресії, побудувати майбутню потужність, необхідну для стримування Росії, і здійснити необхідні реформи, щоб зробити себе сильнішим кандидатом на членство в НАТО", - заявив Джонс.
Він додав, що підтримка, яку США збирається надати на саміті альянсу, дійсно допоможе прискорити шлях України до членства в НАТО.
"Формулювання декларації все ще перебуває на стадії переговорів між союзниками по альянсу. В альянсі вже заявили, що Україна стане членом НАТО", - додав Джонс.
Крім того, члени НАТО обговорить, як допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз, як стримати Росію в майбутньому, і як підготуватися до членства в НАТО.
Саміт НАТО у Вашингтоні
Питання про членство України в НАТО стане одним із центральних на майбутньому саміті Альянсу у Вашингтоні. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, лідери країн-членів НАТО мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України в організацію.
Інсайдери Reuters повідомляють, що під час саміту Україна може отримати позитивні новини про передачу їй систем протиповітряної оборони.
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