Зеленський заявив про 14 неукомплектованих бригад у ЗСУ: У них досі немає зброї, за яку проголосував Конгрес

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в лавах Збройних сил на сьогодні є 14 бригад, що готуються до контрнаступу, але все ще не укомплектовані, оскільки зброя з пакета військової допомоги, за який у квітні проголосував американський Конгрес, досі не прийшла на фронт.

"У нас є бажання (для контрнаступу - ІФ-У), а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто, у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували (у Конгресі - ІФ-У), про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", - заявив Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, оприлюдненому в його телеграм-каналі в четвер.

Він також зазначив, що ЗСУ будуть готові до контрнаступу тоді, коли відповідна зброя надійде.

"А графіка я не знаю. Ніхто не знає, на жаль. І це велика трагедія цієї війни. Час між ухваленням рішення і реальним фактом, на жаль, дуже-дуже довгий. Саме тому росіяни розуміють, що робити... І потім, коли лідери вже вирішили підтримати Україну, після того вони виходять у ЗМІ і кажуть: так, ми таку-то зброю надамо, вона поїде на південь. Звісно, тоді для росіян немає сюрпризів", - сказав президент.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо наразі особового складу в армії для ведення бойових дій, глава держави відповів: "Солдати завжди кажуть, що недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже у нас багато людей в армії, і необхідно платити зарплату, і складно платити податки, і навіть зібрати стільки грошей на армію. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні три місяці". "І саме тому я і сказав, що номер один наразі - це зброя. Вона вже має прийти", - додав Зеленський.