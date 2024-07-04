Фінансові новини
- |
- 04.07.24
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський заявив про 14 неукомплектованих бригад у ЗСУ: У них досі немає зброї, за яку проголосував Конгрес
14:04 04.07.2024 |
Президент України Володимир Зеленський заявив, що в лавах Збройних сил на сьогодні є 14 бригад, що готуються до контрнаступу, але все ще не укомплектовані, оскільки зброя з пакета військової допомоги, за який у квітні проголосував американський Конгрес, досі не прийшла на фронт.
"У нас є бажання (для контрнаступу - ІФ-У), а інструменти не прийшли, як то кажуть. Тобто, у нас стоять бригади без зброї, у нас стоять резерви, у нас стоїть 14 неукомплектованих бригад, у яких немає відповідної зброї. Зброї, за яку вже голосували (у Конгресі - ІФ-У), про яку говорили. Пакети мають приходити, але вони йдуть, на жаль, повільно", - заявив Зеленський в інтерв'ю Bloomberg, оприлюдненому в його телеграм-каналі в четвер.
Він також зазначив, що ЗСУ будуть готові до контрнаступу тоді, коли відповідна зброя надійде.
"А графіка я не знаю. Ніхто не знає, на жаль. І це велика трагедія цієї війни. Час між ухваленням рішення і реальним фактом, на жаль, дуже-дуже довгий. Саме тому росіяни розуміють, що робити... І потім, коли лідери вже вирішили підтримати Україну, після того вони виходять у ЗМІ і кажуть: так, ми таку-то зброю надамо, вона поїде на південь. Звісно, тоді для росіян немає сюрпризів", - сказав президент.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо наразі особового складу в армії для ведення бойових дій, глава держави відповів: "Солдати завжди кажуть, що недостатньо. Цивільні завжди кажуть, що вже у нас багато людей в армії, і необхідно платити зарплату, і складно платити податки, і навіть зібрати стільки грошей на армію. Але станом на сьогодні ситуація значно краща, ніж була в попередні три місяці". "І саме тому я і сказав, що номер один наразі - це зброя. Вона вже має прийти", - додав Зеленський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
ТОП-НОВИНИ
|Лукашенко йде на поступки: як Заходу вдалося налякати владу Білорусі
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україні на саміті НАТО нададуть «конкретні кроки» для вступу до альянсу, - Держдеп
|Зеленський заявив про 14 неукомплектованих бригад у ЗСУ: У них досі немає зброї, за яку проголосував Конгрес
|Зеленський про Єрмака: Потужний менеджер, якого я поважаю, а дезінформація стосовно нього - це політика тих, хто незадоволений мною
|Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
|У Зеленського спростували домовленість про інтерв'ю Такеру Карлсону
|Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив
|Командування авіації Повітряних Сил очолить бригадний генерал Голубцов, - ЗСУ
Бізнес
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»