У Зеленського спростували домовленість про інтерв'ю Такеру Карлсону

У пресслужбі президента України Володимира Зеленського спростували заяву скандального американського журналіста Такера Карлсона про те, що він домовився про інтерв'ю з українським президентом.

Про це у своєму Facebook заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, пише "Європейська правда".

Пізно ввечері 3 липня Карлсон опублікував твіт про те, що "схоже домовився про інтерв'ю із Зеленським", зазначивши, що намагався зробити це протягом останніх двох років і посилив зусилля після того, як взяв інтерв'ю у правителя Росії Владіміра Путіна в лютому 2024 року.

"Метою є донести до американців таку потрібну інформацію про конфлікт, який цілковито змінює позицію їхньої країни у світі. Сподіваюся, "вже скоро", - затвітив він.

Вдень Сергій Никифоров опублікував коротку заяву, з якої випливає, що домовленості не було і, схоже, не буде.

"Пану Такеру Карлсону варто уважніше перевіряти свої джерела в ФСБ. У президента України зовсім інший графік, і Такера Карлсона там немає", - написав речник Зеленського.

Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення.

У листопаді експрезидент США Дональд Трамп казав, що розглядає Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.

У лютому Карлсон взяв інтерв'ю у правителя Росії Владіміра Путіна, де той повторив свої стандартні неправдиві наративи, якими виправдовує вторгнення в Україну.

На інтерв'ю змушені були відреагувати топпосадовці низки країн Заходу.

Так, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак назвав абсолютно безглуздою заяву Путіна про те, що розв'язана ним війна проти України є результатом розширення НАТО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зауважив, що заяви Путіна зовсім не є новими, але шокує те, що їх поширює американський журналіст.

Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що загальний зміст заяв правителя Росії ще краще переконує, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.

Депутат Європарламенту Гі Вергофстадт закликав запровадити санкції проти Карлсона у зв'язку з його інтерв'ю з Путіним.