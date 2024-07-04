Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу російському лідеру Владіміру Путіну, що Анкара може допомогти припинити українсько-російську війну, але прессекретар російського правителя сказав, що Ердоган не може відігравати роль посередника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ердоган, розмовляючи з Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Казахстані, сказав, що вірить у можливість досягнення справедливого миру, який влаштує обидві сторони, повідомили у турецького президента.

Але прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков виключив будь-яку роль турецького лідера як посередника.

"Ні, це неможливо", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання інтерв'юера російського телебачення, чи може Ердоган взяти на себе таку роль. У повідомленні російського агентства не пояснюється, чому Кремль виступає проти участі Ердогана.

Турецьке президентство заявило, що два лідери також обговорили війну в Газі та шляхи припинення конфлікту в Сирії.

На відміну від інших лідерів НАТО, які наклали санкції на уряд Путіна, Ердоган намагався підтримувати добрі відносини як з Росією, так і з Україною протягом усього конфлікту.

Туреччина відіграла ключову роль в укладенні угоди, яка забезпечила безпечне транспортування зерна з українських чорноморських портів. Угода залишалася чинною протягом року.

Під час зустрічі у Середу Ердоган запросив Путіна до Туреччини, той прийняв запрошення.