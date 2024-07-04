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Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив
11:47 04.07.2024 |
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу російському лідеру Владіміру Путіну, що Анкара може допомогти припинити українсько-російську війну, але прессекретар російського правителя сказав, що Ердоган не може відігравати роль посередника.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Ердоган, розмовляючи з Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Казахстані, сказав, що вірить у можливість досягнення справедливого миру, який влаштує обидві сторони, повідомили у турецького президента.
Але прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков виключив будь-яку роль турецького лідера як посередника.
"Ні, це неможливо", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання інтерв'юера російського телебачення, чи може Ердоган взяти на себе таку роль. У повідомленні російського агентства не пояснюється, чому Кремль виступає проти участі Ердогана.
Турецьке президентство заявило, що два лідери також обговорили війну в Газі та шляхи припинення конфлікту в Сирії.
На відміну від інших лідерів НАТО, які наклали санкції на уряд Путіна, Ердоган намагався підтримувати добрі відносини як з Росією, так і з Україною протягом усього конфлікту.
Туреччина відіграла ключову роль в укладенні угоди, яка забезпечила безпечне транспортування зерна з українських чорноморських портів. Угода залишалася чинною протягом року.
Під час зустрічі у Середу Ердоган запросив Путіна до Туреччини, той прийняв запрошення.
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