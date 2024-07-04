Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ердоган пропонував РФ допомогу у припиненні війни, Кремль одразу відмовив

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу російському лідеру Владіміру Путіну, що Анкара може допомогти припинити українсько-російську війну, але прессекретар російського правителя сказав, що Ердоган не може відігравати роль посередника.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ердоган, розмовляючи з Путіним на полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) в Казахстані, сказав, що вірить у можливість досягнення справедливого миру, який влаштує обидві сторони, повідомили у турецького президента.

Але прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков виключив будь-яку роль турецького лідера як посередника.

"Ні, це неможливо", - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання інтерв'юера російського телебачення, чи може Ердоган взяти на себе таку роль. У повідомленні російського агентства не пояснюється, чому Кремль виступає проти участі Ердогана.

Турецьке президентство заявило, що два лідери також обговорили війну в Газі та шляхи припинення конфлікту в Сирії.

На відміну від інших лідерів НАТО, які наклали санкції на уряд Путіна, Ердоган намагався підтримувати добрі відносини як з Росією, так і з Україною протягом усього конфлікту.

Туреччина відіграла ключову роль в укладенні угоди, яка забезпечила безпечне транспортування зерна з українських чорноморських портів. Угода залишалася чинною протягом року.

Під час зустрічі у Середу Ердоган запросив Путіна до Туреччини, той прийняв запрошення.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7599
  0,0123
 0,03
EUR
 1
 43,8495
  0,1518
 0,35

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4200  0,05 0,11 41,0219  0,07 0,16
EUR 43,5738  0,05 0,12 44,3257  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,23 0,56 40,5950  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес