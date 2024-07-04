Посол США: На майбутньому саміті НАТО ми оголосимо більше способів військової підтримки України

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк анонсувала нові оголошення в сфері військової підтримки України на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні.

"Наступного тижня на саміті НАТО у Вашингтоні ми оголосимо більше способів, якими США надаватимуть підтримку оборони України разом із НАТО, включно з нашими поставками для України", - сказала вона під час виступу на прийомі в Американській торговельній палаті з нагоди Дня незалежності США.

Посол також знову підтвердила обіцянку президента США Джо Байдена допомогти Україні захиститися від російської агресії зараз і в майбутньому.

Так, Брінк нагадала, що США та Україна підписали двосторонню безпекову угоду, яка "підтвердить наше зобов'язання забезпечити оборону України в майбутньому".

За словами посла, стійкість і рішучість українського народу відображають дух боротьби за незалежність США.

"Партнерство між Сполученими Штатами та Україною засноване на обопільному прагненні дати Україні можливість перемогти жорстоке, повномасштабне вторгнення Росії", - додала вона.

Також Брінк нагадала, що крім допомоги у сфері безпеки, США надали $22,9 млрд США у вигляді прямої бюджетної підтримки та іншу економічну допомогу. Крім цього, США вже надали $2,7 млрд гуманітарної допомоги для України.

Окремо посол зазначила, що Члени AmCham відіграють важливу роль у зміцненні зв'язків між країнами, сприянні інвестиціям приватного сектору та підтримці економіки України.