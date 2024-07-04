Фінансові новини
- |
- 04.07.24
- |
- 09:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Скандальний журналіст Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським
09:07 04.07.2024 |
Американський ведучий Такер Карлсон анонсував запис інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським.
"Схоже, в нас буде інтерв'ю з Зеленським. Ми намагалися протягом двох років, особливо активно - після інтерв'ю з Путіним у лютому", - написав Карлсон у соціальній мережі Х у ніч на четвер, 4 липня.
За його словами, мета інтерв'ю - "донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни в світі".
"Незабаром буде, сподіваємось", - написав Карлсон.
Чим відомий Такер Карлсон
Карлсон у 2016-2023 роках був ведучим політичного шоу на американському телеканалі Fox News, близькому до Республіканської партії. В квітні 2023-го його звільнили після судового позову щодо репортажів про нібито фальсифікації на виборах у США, які завадили Дональду Трампу переобратися президентом.
Карлсон відомий своїми радикальними правоконсервативними поглядами та прихильністю до теорій змови. Він ставив під сумнів ефективність вакцин проти коронавірусу, виступає проти абортів і мігрантів. Напередодні російського вторгнення називав загрозу "перебільшеною" та говорив про "переворот в Україні у 2014 році", згодом поширював російську пропаганду про "американські біолабораторії" та "підрив Каховської ГЕС українцями".
У лютому цього року Карлсону дав інтерв'ю Путін - першому серед західних журналістів від початку повномасштабної війни Росії проти України. Для цієї розмови Карлсон приїхав у Москву, а під час неї практично не ставив Путіну гострих запитань. Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за просування кремлівських наративів. Через кілька тижнів після інтерв'ю Карлсон заявив, що слова Путіна про "денацифікацію" України - одна з найдурніших речей, які він коли-небудь чув.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
|США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт
|ЗМІ: У Трампа допускають «угоду» з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Командування авіації Повітряних Сил очолить бригадний генерал Голубцов, - ЗСУ
|Посол США: На майбутньому саміті НАТО ми оголосимо більше способів військової підтримки України
|Скандальний журналіст Карлсон анонсував інтерв'ю з Зеленським
|Кулеба і новий глава МЗС Нідерландів обговорили поставку Patriot
|Кулеба обговорив з Блінкеном посилення ППО України і саміт НАТО
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
Бізнес
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре