Кулеба і новий глава МЗС Нідерландів обговорили поставку Patriot

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку України з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, зокрема - поставку системи Patriot.

Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

Кулеба повідомив, що розмова з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом стала першою з часу призначення останнього на посаду. Під час розмови очільник українського МЗС висловив вдячність за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.

Кулеба зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, а також займатися питанням викрадених українських дітей.

Окремо міністр підкреслив важливість якнайшвидшого постачання в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot, висловивши вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах.

Раніше у середу відбулась телефонна розмова прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, з президентом України Володимиром Зеленським. Схооф запевнив у подальшій підтримці Києва.

21 червня попередній уряд Нідерландів оголосив, що країна спільно зі ще однією державою передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Ще наприкінці травня Нідерланди оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі.