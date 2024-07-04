Фінансові новини
- |
- 04.07.24
- |
- 03:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кулеба і новий глава МЗС Нідерландів обговорили поставку Patriot
23:31 03.07.2024 |
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив підтримку України з новим міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом, зокрема - поставку системи Patriot.
Про це Кулеба розповів у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".
Кулеба повідомив, що розмова з новопризначеним міністром закордонних справ Нідерландів Каспаром Вельдкампом стала першою з часу призначення останнього на посаду. Під час розмови очільник українського МЗС висловив вдячність за підтвердження непохитної підтримки України з боку Нідерландів.
Кулеба зазначив, що Нідерланди продовжуватимуть надавати військову допомогу Україні, здійснювати санкційний тиск на Росію, притягувати до відповідальності за російські злочини, а також займатися питанням викрадених українських дітей.
Окремо міністр підкреслив важливість якнайшвидшого постачання в Україну анонсованої системи протиповітряної оборони Patriot, висловивши вдячність за постійне лідерство Нідерландів у всіх відповідних сферах.
Раніше у середу відбулась телефонна розмова прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, з президентом України Володимиром Зеленським. Схооф запевнив у подальшій підтримці Києва.
21 червня попередній уряд Нідерландів оголосив, що країна спільно зі ще однією державою передасть Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
Ще наприкінці травня Нідерланди оголосили, що за підтримки інших країн хочуть зібрати і передати Україні Patriot у короткостроковій перспективі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|Дефолт: коли і чим він загрожує Україні
|США дозволять Україні бити глибше по Росіїї, якщо Кремль спробує розширити фронт
|ЗМІ: У Трампа допускають «угоду» з РФ щодо України з відмовою від НАТО і втратою територій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кулеба і новий глава МЗС Нідерландів обговорили поставку Patriot
|Кулеба обговорив з Блінкеном посилення ППО України і саміт НАТО
|США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні
|ГУР та СЗР вдарили дронами по унікальному комбінату в Росії, - джерела
|Елітні авто та маєтки: НАЗК знайшло у ексзаступника генпрокурора Вербицького необґрунтованих активів на 29 мільйонів
|У Чехії запустили виробництво розвідувальних та ударних дронів для ЗСУ
Бізнес
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку
|Торговельна «війна»: Байден відкликав 8 ліцензій для китайської компанії Huawei
|Meta змінює маркування фото з використанням штучного інтелекту через численні скарги від фотографів
|Бум електромобілів уже закінчився - чи тільки починається?
|Уоррен Баффет розповів, яка доля чекає на його багатство після смерті
|Meta стала наступною компанією, яку ЄС підозрює у порушенні «Закону про цифрові ринки»
|Зарплати деяких IT-фахівців відчутно зросли, але в інших - не все так добре