Кулеба обговорив з Блінкеном посилення ППО України і саміт НАТО

Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про свою розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це він розповів у X (Twitter), пише "Європейська правда".

Зокрема, Кулеба говорив з Блінкеном про поточну роботу з посилення протиповітряної оборони України, а також про відновлення енергетичної системи та України в цілому.

Посадовці також зосередилися на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.

"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницької держави, і саміт, безсумнівно, це продемонструє", - написав Кулеба.

Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.