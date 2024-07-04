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Кулеба обговорив з Блінкеном посилення ППО України і саміт НАТО
23:17 03.07.2024 |
Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів про свою розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Про це він розповів у X (Twitter), пише "Європейська правда".
Зокрема, Кулеба говорив з Блінкеном про поточну роботу з посилення протиповітряної оборони України, а також про відновлення енергетичної системи та України в цілому.
Посадовці також зосередилися на очікуваних результатах саміту НАТО у Вашингтоні.
"За останні кілька років Америка посилила свою роль як союзницької держави, і саміт, безсумнівно, це продемонструє", - написав Кулеба.
Нещодавно у Державному департаменті США заявили, що не обговорюють жодні формулювання із майбутнього комюніке саміту НАТО у Вашингтоні на тлі поширених у пресі повідомлень про суперечки стосовно того, як буде сформульований пункт про членство України.
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