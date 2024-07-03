ГУР та СЗР вдарили дронами по унікальному комбінату в Росії, - джерела

В рамках спільної спецоперації Головного управління розвідки (ГУР) та Служби зовнішньої розвідки (СЗР), в ніч на 1 липня, було уражено дронами-камікадзе Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова (ОЕМК).

Про це РБК-Україна розповіли джерела в спецслужбі.

ОЕМК є єдиним на території Росії металургійним підприємством повного циклу. Внаслідок удару припинили роботу дві основні електропідстанції Бєлгородської області:

ПС "Старий Оскол" поблизу села Незнамово;

ПС "Металургійну" біля селища Волоконовка. Зокрема підстанція є однією з найбільших у Європі.

Внаслідок операції був повністю знеструмлений ОЕМК. На комбінаті, своєю чергою, реалізовано технологію прямого відновлення заліза і плавка в електропечах. Це дає змогу отримувати метал, який практично вільний від шкідливих домішок і залишкових елементів.

Через знеструмлення були зупинені усі електродугові печі, у яких застиг метал. Для повторного запуску росіянам доведеться провести чистку печей та замінити дугові елементи. Це може забрати місяці. Також існує ймовірність того, що доведеться ставити нові печі.

ОЕМК має важливе значення для військово-промислового комплексу (ВПК) країни-терориста, оскільки на ньому виробляють високоякісну сталь для автопрому та машинобудування.

Продукцією комбінату користуються такі підприємства російського ВПК:

* "ГАЗ";

* "УАЗ";

* "КамАЗ";

* заводи групи підшипникових компаній "ЕПК" та "SKF";

* підприємство "АВТОНОРМАЛЬ".

Удари дронів по Росії

Протягом останніх місяців, ГУР та Служба безпеки України (СБУ) вже неодноразово успішно атакували важливі для ворога об'єкти на його території. Як приклад, безпілотники уразили вже щонайменше 30 нафтопереробних заводів, терміналів і нафтобаз. Як відзначав президент Володимир Зеленський, для українських дронів відстань у 1,5 тисячі кілометрів вже не є проблемою.