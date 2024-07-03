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Союзники по НАТО погодили військову допомогу Україні на 40 млрд євро, - Reuters
13:56 03.07.2024 |
Союзники НАТО домовилися виділити військову допомогу Україні у розмірі 40 млрд євро наступного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомив агентству західноєвропейський дипломат, лідери країн альянсу підпишуть це зобов'язання наступного тижня під час саміту у Вашингтоні.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до держав-членів з проханням зберегти військову допомогу Україні на тому ж рівні, що й у роки після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році - на рівні близько 40 млрд євро на рік.
Агентство Bloomberg повідомляло, що деякі країни-члени НАТО не бажають брати на себе зобов'язання щодо конкретних багаторічних витрат на військову допомогу Україні
При цьому очікувалося, що вони зможуть укласти угоду, якщо 40 млрд євро допомоги Україні будуть віднесені до існуючого зобов'язання НАТО витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП.
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