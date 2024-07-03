Більшість європейців – за більшу військову допомогу Україні

Більшість європейців підтримують збільшення військової підтримки для України, хоча в окремих країнах переважає протилежна думка.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин, що проводилося у 15 країнах, включно з Україною.

У більшості країн понад 50% респондентів (або ж більша частка порівняно з іншими варіантами відповіді) підтримують збільшення постачання Україні зброї та боєприпасів, що, відтак, забезпечує фундамент для відповідних рішень лідерів цих країн.

Протилежна думка переважає тільки у трьох країнах ЄС - Греції, Болгарії та Італії. У цих же державах найбільша частка тих, хто вважає, що західні партнери мали б підштовхувати Україну до мирних переговорів.

Водночас абсолютна більшість респондентів у всіх країнах виступають проти потенційного відправлення їхніх військових в Україну для участі у бойових діях.

У більшості країн, де проводилось опитування, вважають, що війна завершиться мирними домовленостями, тоді як віра у перемогу України, крім самих українців, переважає лише в одній країні.

Більшість респондентів з країн, де проводилось опитування, також вважають, що війна завершиться мирними домовленостями, тоді як віра у перемогу України, крім самих українців, переважає лише в одній країні.