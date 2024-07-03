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Єрмак на зустрічі з Блінкеном обговорив саміт НАТО та енергобезпеку України
11:57 03.07.2024 |
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.
Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у Вашингтоні заявив речник Державного департаменту Ведант Пател.
За словами представника Держдепу, вони обговорили низку питань, зокрема майбутній Вашингтонський саміт НАТО та наміри членів Альянсу наблизити Україну до членства, а також допомогти зміцнити здатність України захистити себе від російської агресії.
Він вказав, що вони також обговорили енергетичну безпеку та поточні зусилля країн G7, спрямовані на підвищення стійкості енергетичної мережі та енергетичних систем України.
"Держсекретар також привітав пана Єрмака з його історичною підтримкою (з боку інших країн) на Глобальному саміті миру", - зауважив Пател.
Крім того, додав представник Держдепу, Блінкен відзначив "міцну та історичну оборону" Україною своїх північних та східних регіонів від російських наступальних дій.
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