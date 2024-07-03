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У Держдепі США відреагували на пропозицію Орбана про припинення вогню в Україні
23:11 02.07.2024 |
Будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід російських військ з території України.
Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми (США - ред.) та НАТО чітко заявили, що тут насправді є лише одне рішення: Російська Федерація просто має вийти з території України", - сказав Патель, коментуючи пропозицію прем'єра Угорщини Віктора Орбана про припинення вогню в Україні.
Він наголосив, що Росія є агресором, який посягає на територіальну цілісність і суверенітет України та нехтує Статутом ООН.
"Я залишу право відповідним країнам говорити про свою політику, але ми чітко заявили партнерам і союзникам по всьому світу, що будь-яка держава, яка має вплив або відіграє певну роль, повинна докласти всіх зусиль, щоб забезпечити повний вихід Росії з України", - зазначив представник Держдепу США.
Пропозиція Орбана
Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сьогодні, 2 липня, відвідав Київ, де зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.
Під час зустрічі Орбан попросив Зеленського подумати про припинення вогню перед початком мирних переговорів.
Пізніше в Офісі президента України зазначили, що Угорщина не стала першою країною, яка пропонує Україні припинити вогонь. Але Київ має свій план, як досягти миру.
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