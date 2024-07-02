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АНАЛІТИКА

Удари по території Росії. Чиновники США та Європи закликають Білий дім зняти усі обмеження

 

Багато чиновників в Сполучених Штатах Америки (США) та за кордоном наполягають на тому, щоб Білий дім скасував усі обмеження щодо застосування Збройними силами України (ЗСУ) американського озброєння проти території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Як розповідає видання, незадовго до червневої зустрічі в Брюсселі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, під час розмови з журналістами, заявив про підтримку дозволу Україні завдавати ударів по Росії західним озброєнням. Вів наголосив на двох моментах:

* близьке розташування Харкова до кордону та лінії фронту ускладнює для України захист;
* уникнення ескалації не повинно бути тягарем для України.

"Україна має право завдавати ударів по військових цілях на російській території - частина права на самооборону - і ми маємо право підтримати їх у захисті", - заявив він.

Зокрема послабити обмеження адміністрацію Байдена закликали члени Конгресу, серед яких є провідні демократи. До них також приєднались багато європейських партнерів.

"Росія організовує атаки з російської території, а ми накладаємо обмеження на Україну. Це нонсенс," - заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас в інтерв'ю Defense News.

Удари по території Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Захід активно підтримував Україну озброєнням. Водночас умовою було те, що Сили оборони не повинні застосовувати зброю партнерів проти російської території.

Після початку наступу ворога на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію.

Лише наприкінці травня, після того, як дозвіл на удари по Росії підтримала ціла низка країн НАТО, в Білому домі також дали Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями. Штати поки що не дозволяють глибокі удари по РФ, але Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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