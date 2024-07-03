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АНАЛІТИКА

Близько 27 тисяч ув'язнених можуть мобілізуватись до ЗСУ, - Мін'юст

13:53 02.07.2024 |

Політика, Україна

 

Більше 3 тисяч ув'язнених вже були умовно-достроково звільнені в обмін на мобілізацію. Ще близько 27 тисяч можуть мати право служити у Збройних сил України (ЗСУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра юстиції України Олену Висоцьку, яку цитує Associated Press (AP).

Як розповіла Висоцька, ув'язнених мотивує бажання повернутись додому героєм.

Умовно-дострокове звільнення засуджені можуть отримати після співбесіди, медичного огляду, а також перегляду судимості. Водночас до служби не допускають осіб, які засуджені за:

* зґвалтування;
* вбивство двох й більше осіб;
* злочини проти національної безпеки України.

AP додає, що Україна бажає провести різницю між своєю програмою та вербування засуджених у Росії. Останніх, як правило, відправляли на найсмертоносніші бої. Українська програма, своєю чергою, направлена на інтеграцію в'язнів у регулярні українські фронтові підрозділи

Згідно з даними, що були надіслані українським урядом до Європейського союзу (ЄС), наразі у в'язницях утримуються близько 42 тисяч осіб.

"Після перевірки умовно-достроково звільнених ув'язнених відправляють на базову підготовку до таборів, де вони навчаються поводженню зі зброєю та іншим основам бою. Навчання завершується пізніше, коли вони приєднуються до окремих підрозділів", - відзначає AP.

Мобілізація засуджених

В Україні почав діяти схвалений цього року парламентом закон про добровільну мобілізацію в'язнів.

Зацікавлені ув'язнені можуть подати клопотання про дострокове звільнення та зарахування до лав Збройних Сил України. Їхні заяви розглядають спеціальні комісії, які оцінюють ризики та дають остаточне рішення.

За матеріалами: РБК-Україна
 

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