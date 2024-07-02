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АНАЛІТИКА

НАТО призначить відповідального за довгострокову допомогу Україні, - WSJ

 

Північноатлантичний альянс планує призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Відповідальним стане високопоставлений цивільний чиновник, який перебуватиме у Києві. За словами представників США та НАТО, відповідне рішення оголосять на майбутньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні, який відбудеться 11 липня.

"Високопоставлений цивільний чиновник у Києві зосередиться на довгострокових потребах України у військовій модернізації та невійськовій підтримці. Звітуватиме він як перед штаб-квартирою альянсу в Брюсселі, так і перед новим командуванням, яке створюється у Вісбадені для координації постачання військової техніки Києву та підготовки українських військ" , - зазначає видання.

Нагадаємо, що за словами президента України Володимира Зеленського, сьогодні США не бачать Україну в НАТО і не підтримують надання країні запрошення в альянс, щоб не дратувати диктатора РФ Володимира Путіна.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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